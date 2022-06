Stad Antwerpen lanceert pop-up Digibank met steun Vlaamse overheid

Oostende/Antwerpen Vijftiger veroor­zaakt ongeval en... valt daarna in slaap

Een 59-jarige Antwerpenaar zal zich een bezoekje aan Oostende nog wel even herinneren. De man veroorzaakte een ongeval in een ondergrondse garage en viel daarna achter het stuur in slaap. Hij had dan ook teveel gedronken.

7 juni