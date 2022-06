Stad Antwerpen in de wolken met komst van Campus 19 op DPG Media: “Muziek in de oren voor schoolverlaters”

AntwerpenIn Brussel bestaat de school al vier jaar, maar in oktober opent ook de eerste Campus 19 in het hoofdkwartier van DPG Media in Antwerpen . Campus 19 is een codingschool dat de kans biedt aan jongeren zich om te scholen tot de IT-er van de toekomst, en dat helemaal gratis dankzij sponsors. Digipolis, de IT-partner van de stad Antwerpen, zet ook de schouders onder het project.

Vanochtend raakte het nieuws bekend dat er in oktober 150 studenten aan Campus 19 in Antwerpen zullen starten. De leermethode die de school hanteert is uniek: de studenten leren op een interactieve manier programmeren zonder dat ze daarbij les krijgen van professoren. Op de campus krijgen de studenten toegang tot het opleidingsprogramma dat hen online begeleidt en kunnen ze op hun eigen tempo de basisvaardigheden aanleren. Elke campus is 24/7 open waardoor elke student een persoonlijk leerschema kan uitwerken.

De school, wereldwijd verspreid over 35 campussen, moet een antwoord bieden op het groot tekort aan IT’ers. Volgens technologiefederatie Agoria zullen we zonder in te grijpen in 2030 zo’n 541.000 niet-ingevulde vacatures hebben in België. Eind maart stonden er in Antwerpen alleen al 420 vacatures open in de ICT sector. Volgens schepen voor Economie en Innovatie Erica Caluwaerts (Open Vld) is een project zoals Campus 19 dan ook broodnodig in de stad. “Antwerpen telt 30.000 werkzoekenden. Meer dan 80% van hen is laag- of middengeschoold. Tegelijkertijd zijn er 3.600 openstaande vacatures. We moeten alle zeilen bijzetten om de werkzaamheidsgraad op te krikken.”

Antwerps Schepen voor Digitalisering, Economie en Werk Erica Caluwaerts (Open Vld).

Hoog-, laag- of niet geschoold: iedereen ouder dan 18 jaar kan zich inschrijven voor dit uniek traject, al gaat er de selectieprocedure ‘digibad’ aan vooraf. Daarin word je met je medestudenten figuurlijk in een zwembad gesmeten en krijg je één maand de tijd om je opdrachten tot een goed einde te brengen. “Digitalisering, hoge werkloosheid, productiviteitsnood en de hoge vraag naar werknemers met IT-vaardigheden, maken dat we andere recepten moeten proberen om meer mensen aan de slag te krijgen, en zeker in de digitale sector”, vervolgt de schepen.

Een impressie van Campus 19 op de eerste verdieping van DPG Media in Antwerpen

“Een project als Campus 19 is dan precies wat we nodig hebben. Een project dat geen klassieke school is, zonder boeken of docenten. Wat schoolverlaters, die vaak schoolmoe zijn, als muziek in de oren moet klinken. Met alleen een toelatingsproef, zodat achtergrond of het gebrek aan diploma deelnemers niet achterop doet raken, maar zodat het talent en potentieel voorop staat.”

Sponsors Duvel Moortgat, DPG Media, Hubo, Johnson&Johnson, Lifeworld en Port of Antwerp-Bruges zorgen ervoor dat de studie voor elke leerling gratis is. Wie zich kandidaat wil stellen voor Campus 19, kan zich vanaf vandaag aanmelden op de website campus19.be. De Campus in Antwerpen zal 150 plaatsen tellen en wil de komende drie jaren 350 studenten opleiden.

