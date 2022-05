Stad Antwerpen helpt chemiereus Ineos bij zoektocht naar werkvolk: “Op hoogtepunt van de werken dagelijks 2.500 man nodig”

Project One, met ruim drie miljard euro de grootste investering in de Europese chemie in 25 jaar, is al sinds de aankondiging controversieel. Toch kreeg Ineos eind vorig jaar van de deputatie een omgevingsvergunning voor de bouw van de ethaankraker. Voorwaarde is wel dat de site klimaatneutraal is, ten laatste tien jaar na de ingebruikname.