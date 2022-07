Stad Antwerpen en bouwheer Oosterweel leggen nieuwe fietspaden aan

Vier fietsprojecten van de stad worden door Lantis financieel ondersteund. In Merksem gaat het om de aanleg van fietssuggestiestroken en inrichting van een fietsstraat in Winterling en Blijvoort, alsook het verbeteren van de kwaliteit van de fietspaden in de Gildestraat – Constant De Jongstraat – Terlindenhofstraat, tot Nieuwdreef én de inrichting van een fietsstraat in de Struisvogelstraat en de IJsvogelstraat. In Ekeren wordt in het najaar van 2023 een nieuwe fietsverbinding aangelegd van het district tot fietssnelweg F12 – Ferdinand Verbieststraat.