Stad Antwerpen deelt in scholen kleurpotloden in 6 huidskleuren uit: “Belangrijk voor zelfbeeld dat kinderen hebben”

Wil je een klasje stil krijgen? Laat kinderen dan tekenen. Maar eerst was er bij de leerlingen van juf Athina in basisschool GO! ’t Plantijntje in Borgerhout vooral veel enthousiasme. Schepen van Gelijke Kansen Karim Bachar (Vooruit) had een fijn cadeau bij: ieder kind kreeg een doosje kleurpotloden. “Hiermee kunnen jullie jezelf of iemand anders tekenen.”

Klasportret

De schepen liet dat graag aan de kinderen over. “Want ik heb zelf geen tekentalent. Nu, we hebben deze ‘tool’ ontwikkeld om leerkrachten te helpen om met nog erg jonge leerlingen te praten over huidskleur, racisme en discriminatie. Niet alleen in het regulier, maar ook in het buitengewoon onderwijs delen we de potlodensets uit. Elke klas tekent ook een klasportret en kan zo een boekenpakket winnen.”

’t Plantijntje telt heel veel nationaliteiten. “Huidskleur is hier geen thema”, zegt directrice Karin Kreydt. “Al komt dat niet vanzelf. We zetten al jaren hard in op strategieën om kinderen te leren samenwerken en de ‘andere’ te leren waarderen. We krijgen in dat verhaal ook steeds beter de ouders mee.”

Kleine klasgroepen

De school kiest ook resoluut voor kleine klasgroepen in de eerste twee leerjaren. Kreydt: “We mikken op maximaal 14. Je hebt dan wel leerkrachten nodig die de ‘zorg’ daarvoor aankunnen, aangezien ze dan niet zoals bij grotere klassen een aparte zorgleerkracht ter beschikking krijgen. Er is echter geen probleem om voldoende kandidaten te vinden voor ons systeem.”

Voor juf Athina kwam de actie van de stad als geroepen. “Tof initiatief. Vorige week ging het in de klas nog over racisme. Nu hebben we de juiste kleuren om te kunnen tekenen. Dat is voor het zelfbeeld van de kinderen positief.”

En of ze het allemaal leuk vinden: als de bel voor de speeltijd gaat, rennen ze naar de gang om fier hun tekening aan de muur te gaan hangen.

Volledig scherm De kinderen konden aan de slag met huidskleurige potloden op basisschool 't Plantijntje in Borgerhout. Schepen van Gelijke Kansen Karim Bachar (Vooruit) volgt enthousiast. © Tessa Kraan

Volledig scherm De kinderen van juf Athina amuseerden zich maandag met de nieuwe set kleurpotloden van de stad. © Tessa Kraan

Volledig scherm Directrice Karin Kreydt van GO! 't Plantijntje. "Huidskleur is hier geen thema. Al komt dat niet vanzelf. We zetten al jaren hard in op strategieën om kinderen te leren samenwerken en de ‘andere’ te leren waarderen." © Tessa Kraan