Stad Antwerpen creëert meer capaciteit voor buitengewoon onderwijs

AntwerpenStad Antwerpen neemt twee initiatieven om de capaciteit in het Antwerps buitengewoon onderwijs structureel uit te breiden. Dit doet ze door een bouwgrond aan te kopen voor een nieuwe basisschool buitengewoon onderwijs in Hoboken en door de capaciteit van De Leerexpert Columbiastraat te vergroten. Die initiatieven zijn goed voor 209 extra plaatsen. Er is namelijk een nijpend tekort aan plaatsen in het buitengewoon onderwijs waardoor heel wat kinderen op de wachtlijst staan.

In Antwerpen staan na de aanmeldperiode voor het schooljaar 2022-2023 in totaal 533 kinderen op de wachtlijst voor een school in het buitengewoon basisonderwijs. Dat is maar liefst 58 procent van het aantal aangemelde kinderen. In het buitengewoon secundair onderwijs is er eveneens een capaciteitsprobleem: daar heeft 43 procent nog geen plaats.

Het probleem is niet nieuw, maar wordt wel steeds groter: vorig jaar raakte bijvoorbeeld 52 procent niet aan een plaats in het buitengewoon basisonderwijs. “Een capaciteitsuitbreiding is dringend nodig om het recht op onderwijs voor elk kind te garanderen”, stelde het Lokaal Overlegplatform dat de beschikbare plaatsen beheert.

35 nieuwe plaatsen

Om dat plaatstekort deels het hoofd te bieden, kocht de stad Antwerpen een grond aan op de Antwerpsesteenweg in Hoboken, en geeft die in erfpacht aan het Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen, CKSA. Die zal er een nieuwbouwproject op zetten, een basisschool voor het buitengewoon onderwijs type 3 met plaats voor 175 leerlingen. Een deel van die kinderen komt van andere scholen, het gebouw is goed voor 35 nieuwe plaatsen. Als alles volgens plan verloopt, zou de school in 2025 moeten openen.

De Leerexpert Columbiastraat biedt vandaag buitengewoon onderwijs aan 180 kleuters en leerlingen van de lagere school (type basisaanbod en type 2). Wanneer stedelijke basisschool Sportomundo verhuist naar het nieuwe schoolgebouw aan de Santiagostraat, komt er extra ruimte vrij in de Columbiastraat. Stad Antwerpen en Stedelijk Onderwijs willen deze ruimte benutten om meer capaciteit in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs te creëren.

Elk plekje telt

Volgens de huidige plannen zal de schoolcampus in 2029 volledig gebruiksklaar zijn. Er zullen in totaal 105 extra kinderen (type 2 en type 9) terecht kunnen in de basisschool en 104 extra jongeren in de secundaire school (OV1 en OV2). De 35 plaatsen in de basisschool die begin dit jaar bij gecreëerd werden, zijn hier inbegrepen. In de campus aan de Columbiastraat kunnen dan in totaal 354 leerlingen terecht.

“Met deze plannen lossen we de capaciteitsproblemen waarmee we vandaag geconfronteerd worden niet op”, aldus schepen voor oOnderwijs Jinnih Beels. “Maar elk plekje telt. Naast oplossingen op korte termijn, denk aan de noodcapaciteit die we al twee jaar op rij creëren, werken we ook aan oplossingen op lange termijn. Deze twee projecten zijn daar concrete voorbeelden van. Maar toegegeven: als stad botsen we op onze limieten en de crisis wordt elk jaar groter. Oekraïne bewijst dat wanneer de nood hoog is, hogere overheden de grote middelen kunnen bovenhalen. In ons buitengewoon onderwijs is de nood hoog en zijn de grote middelen nodig. Ik vraag dus eenzelfde sense of urgency.” ​