Sprookje tussen Roger van Damme en Désirée is uit: Njam!-chef stapt uit pannenkoekenhuisje

“Het is alsof Sinterklaas bij me langskomt.” Sterrenchef Roger van Damme (51) was in de wolken toen hij eind 2018 bekend maakte dat hij door investeerders Christian Teunissen, Frederik Snauwaert en Marc Coucke was overtuigd om als creatief brein het bekende wafel- en pannenkoekenhuis Désiré de Lille aan de Wilde Zee in de Antwerpse binnenstad een nieuw elan te geven. De chef van sterrenzaak Het Gebaar in de Antwerpse Kruidentuin - in 2017 uitgeroepen tot de beste patissier van de wereld - heeft een zwak voor desserts en droomde stiekem altijd van een pannenkoekenhuisje.

Met van Damme aan het roer transformeerde Désiré de Lille tot de eigentijdse zaak Désirée. De klassiekers op het menu — wafels, pannenkoeken en de iconische lacquemants — zou de chef blijven serveren, maar verder wilde hij de kaart en het interieur een grondige opfrisbeurt geven. In Han-sur-Lesse en Durbuy werden vorig jaar twee nieuwe vestigingen van Désirée geopend. Désirée in Durbuy haalde vorige zomer nog het nieuws omdat de zaak amper zes dagen na de opening weer de deuren moest sluiten vanwege het noodweer. Het water kwam uiteindelijk ook binnen en zette de hele zaak blank.

Goede verstandhouding

Maar nu, na vier jaar, komt er voor Roger van Damme een einde aan het verhaal. Wat de precieze beweegredenen achter de beslissing zijn om met Désirée te stoppen, is niet bekend. “De voorbije jaren werd hard gewerkt aan de modernisering van Désiré de Lille, waarbij trouw gebleven werd aan de authenticiteit en de geschiedenis van het merk”, staat te lezen in een persmededeling. “Nu het nieuwe merk Désirée op punt staat, hebben beide partijen in gezamenlijk overleg en in goede verstandhouding besloten om de samenwerking te beëindigen.”

Van Damme bedankt in zijn afscheidswoord iedereen voor het vertrouwen in het merk: “De vele bezoeken, fijne feedback maar ook het medeleven na de watersnood in Durbuy waren hartverwarmend. Ik ben ontzettend trots op de realisatie van Désirée en wens het team veel succes met wat nog komt voor dit prachtige concept.”

Lacquemant

De geschiedenis van Désiré de Lille gaat terug tot 1903. Oprichter Désiré Smidts, die zijn vak bij banketbakkerij Lacquemant in het Noord-Franse Lille leerde, kwam toen op het idee kwam om een dunne wafel doormidden te snijden en te vullen met stroop. Meteen was zijn broodje - of wafel - gebakken. Hij doopte zijn uitvinding Lacquemant, naar zijn werkgever. Daarop gaf hij zijn ontslag bij die werkgever en veroverde hij Antwerpen en bij uitbreiding Vlaanderen.

