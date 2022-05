Sprookje aan scherven bij leeuwen in Antwerpse Zoo: Kira (3) verhuist naar Noorse dierentuin omdat ‘koning’ Nestor geen twee vrouwen wil

En nu wacht Kira dus een nieuw avontuur in het Kristiansand Dyrepark in het uiterste zuiden van Noorwegen. Ze wordt er gekoppeld aan een mannetje in de hoop dat ze snel welpjes krijgt en haar eigen troep kan starten. Voor de verzorgers in de Antwerpse Zoo is het toch een spijtig afscheid. Er zat echter niets anders op. Kira moet zonder problemen in een groep kunnen leven en zich voortplanten. In Antwerpen is dat niet meer mogelijk.