Sporting A investeert 2,4 miljoen euro in nieuwe kunstgrasvelden

AntwerpenVandaag werd het nieuwe kunstgrasveld aan sportcentrum Wilrijkse Plein officieel geopend in aanwezigheid van schepen voor Sport Peter Wouters, voorzitter van hockeyclub Olympia Mathieu Marck en enkele jeugdhockeyploegen van de club. Het moderne hockeyveld is een van de nieuwe kunstgrasvelden waarin Sporting A investeerde.

Dit jaar investeerde Sporting A in de renovatie van bestaande kunstgrasvelden, maar ook in enkele nieuwe terreinen. Zo nam hockeyclub Olympia zopas zijn nieuwe kunstgrasveld op sportcentrum Wilrijkse Plein officieel in gebruik.

“Als sporthoofdstad van Vlaanderen is er in Antwerpen overal infrastructuur ter beschikking voor de vele sportieve Antwerpenaren”, aldus schepen voor Sport Peter Wouters (N-VA). “Om hen te kunnen blijven verwelkomen in kwalitatieve accommodaties die futureproof zijn, levert Sporting A constant inspanningen. Met een investeringsprogramma heeft de stad de voorbije tien jaar een stevige inhaalbeweging gemaakt op het vlak van kwalitatief hoogstaande sportinfrastructuur. Ook dit jaar is er in dat kader veel gerealiseerd.”

700.000 euro voor renovaties

Zo’n tiental jaar geleden investeerde Sporting A in kunstgras, met de aanleg van een aantal velden verspreid over alle districten. Aangezien de leeftijd van veel Antwerpse kunstgrasvelden de tien jaar benaderde, werd onderzocht welke aan vervanging toe waren. Op basis van een aantal criteria zoals kale plekken op het veld, platliggende vezels, losse of open naden en zichtbare putten, stelde de stad een prioriteitenlijst voor vervanging op. Zo vernieuwde ze dit jaar de toplagen van de grasmatten van Groenenhoek Sport, sportcentrum Het Rooi en sportcentrum Wilrijkse Plein. Ook een deel van het kunstgras op de terreinen van de korfbalclubs Boeckenberg, Sikopi en Minerva werd vervangen. Sporting A investeerde in 2022 ruim 700.000 euro in de modernisering van deze kunstgrasvelden.

Enkele sportsites kregen ook een volledig nieuw kunstgrasveld: sportcentrum Bouckenborgh in Merksem (één van de thuisbasissen van voetbalclub City Pirates), sportcentrum Ter Beke in Wilrijk en twee aan sportcentrum Wilrijkse Plein (een voor voetbal, korfbal en rugby en een extra waterveld voor hockey). Zo’n waterveld is een kunstgrasmat waar kleine waterkanonnetjes in zitten, die het veld bij een wedstrijd of training nat maken en houden. De investering in deze twee nieuwe kunstgrasvelden bedraagt een kleine 2,4 miljoen euro.

