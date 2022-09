Sportieve jongeren in rolstoel organiseren Powerchair Hockey toernooi

MerksemSenne Brouwers (24), Maxime Decrock (16) en Dijana Lesic (23), drie sportievelingen die door een spierziekte gebonden zijn aan een rolstoel, organiseerden dit weekend voor de tweede keer hun eigen Powerchair Hockey toernooi in Merksem. De eerste editie vorig jaar was een groot succes, en ook dit jaar namen er hockeyers uit België, Nederland, Zwitserland, en Spanje deel. Dit jaar was het toernooi zelfs uitverkocht in maar liefst 3 minuten.

24 spelers, 12 teams, 4 verschillende landen: ook de tweede editie van het Powerchair Hockey toernooi in Merksem was een succes. Senne en Maxime organiseerden het toernooi vorig jaar voor de eerste keer. Beide sportievelingen spelen bij de club Wheelblazers in Antwerpen, een Nederlandse club in Tilburg en maken ook deel uit van de nationale selectie die deze zomer de kleuren van België ging verdedigen op het WK in Zwitserland. Dit jaar vervoegde ook socialemediamanager en hockeyster Dijana Lesic het organisatieteam. De passie voor de sport dreef hen om zelf een toernooi te organiseren.

“Door mijn spierziekte ben ik misschien beperkt in het dagelijkse leven, maar in de Powerchair Hockey kan ik me volledig uitleven en op hoog niveau sport uitoefenen. Met dit tornooi willen we de sport meer onder de aandacht brengen zodat meer mensen in onze situatie Powerchair Hockey leren kennen”, aldus Maxime.

Individuele skills

“Powerchair hockey is een teamsport die gespeeld wordt door personen die sporttechnisch afhankelijk zijn van een elektronische rolwagen”, vertelt Senne. “Het is de enige sport die het mensen met een fysieke beperking toelaat om aan 18km/h door een sportzaal te scheuren. Het doel van het spel? Het vaakst scoren in een goal van amper 20 centimeter hoog. Er wordt gespeeld met 5 spelers per team op een veld van 16 op 26 meter. Er zijn spelers met gewone handstick, maar spelers met weinig kracht in de armen gebruiken een stick die aan hun stoel hangt, een T-stick. Zij hebben een andere functie in het spel: ze houden de bal niet bij, maar helpen om de bal te beschermen tegen de tegenstander.”

Het toernooi vond plaats in sporthal de Rode Loop in Merksem en is een snellere variant van de reguliere e-hockeycompetitie voor mindervaliden. In plaats van de traditionele 5v5 spelvorm, streden nu 12 duoteams met elektrische rolwagens voor een plekje in de finale. “Wij organiseren het enige 2-tegen-2-toernooi ter wereld”, aldus Senne. “Zo kunnen spelers zich meer focussen op hun individuele skills dan bij 5 tegen 5.”

