Sportdorp, death ride en BMX-parcours: dit valt op Buitenspeeldag in de Antwerpse districten te beleven

In Antwerpen voorzien districtspartners overal een gevarieerd sport- en spelaanbod met onder andere springkastelen, kampen bouwen, trampolinespringen, fietsparcours en pannavelden. Deze zullen plaats vinden in het Agorapark, de Sint-Andriesplaats, het Kielpark, het Stuivenbergplein, het Koning Albertpark en het Speelterein Emile Verhaerenlaan. Op de Dageraadplaats strijkt een groot sportdorp neer waar kinderen kunnen kennismaken met verschillende sporten.

In Berchem veranderen Het Prieel (Ter Nieuwerbrugge) en De Villegaspark (Uitbreidingstraat) voor één dag in een groot sport- en speelparadijs. Alle lokale jeugdpartners slaan de handen in elkaar om er een aanbod te voorzien. In beide parken zal een mechanische rodeostier staan, een attractie die gekozen werd door de leden van de kinderdistrictsraad.

Verder kunnen kinderen pannavoetballen, de circusartiest uithangen, racen op het hindernis- of BMX-parcours, een initiatie ropeskipping volgen, trampolinespringen, een hennatattoo laten zetten en nog veel meer.

Death ride

In Berendrecht bouwt het district een speelparadijs op het speelterrein aan de Heiblokken. Het kleuterdorp heeft verschillende grote springkastelen, een speelpiste van 15 meter en een disco-kasteel. Voor de grotere kinderen zijn er workshops, een lasershoot-arena, een avonturenbaan van 20 meter en supertrampolines. De ‘Via Ferrata’ is een echt spektakel. Beklim de toren en kies tussen de death ride of de vrije val. Voor de (groot)ouders en oudere broers en zussen is er een gezellig terras.

In Borgerhout kan je je op het Terlopplein, Krugerplein, Luitenant Naeyaertplein en Te Boelaerpark uitleven en dat dankzij een samenwerking tussen Samen op Straat, KRAS, JES & de Jeugddienst.

In Park Groot Schijn in Deurne tonen kinderen hun skatetricks of leren ze skateboarden tijdens een initiatie skateboarden in het skatepark. Op de sportvelden is er ook een initiatie korfbal van de Deurnse korfbalclub Riviera. Op het speelplein Tweemontstraat zijn er verschillende speel- en sportactiviteiten en creatieve workshops voor kinderen en tieners.

In de Boshovestraat maken kinderen een straatkunstwerk en ontwerpen ze affiches geïnspireerd door de kleurrijke gevel van Academie Deurne. Op het Arenaplein zijn er verschillende sportinitiaties zoals dans, korfbal, panna en kickboks.

Superhelden

In bib Arena genieten de allerkleinsten van verhalen in het leesnest en creatievelingen nemen deel aan de workshop van ‘Wilde Raven’. Op de Lakborslei is er een heus fietsparcours, een springkasteel, grime en verschillende leuke speel- en sportactiviteiten.

In basisschool De Linde (Van Steenlandstraat 15) is er een Vlaamse kermis, een grimestand, een evenwichtsparcours en een springkasteel. Met de app iziTravel ontdekken kinderen op 10 verschillende speelterreinen de Deurnse superhelden. Ze voeren samen met hen leuke, sportieve opdrachten uit. Meer info over deze superheldentocht staat op www.deurne.be/superhelden.

In Ekeren vindt de buitenspeeldag plaats in het Veltwijckpark. Er zijn tal van activiteiten voorzien zoals knutselen, springkastelen, een hoogteparcours, reuzenspelen, een voorleeshoekje, spelletjes en nog veel meer.

Grootste springkussen

Met de buitenspeeldag komt het grootste springkussen-festival -the Big Bounce- naar Hoboken. Het Sorghvliedtpark wordt gevuld met meer dan 20 attracties voor groot en klein. Er is ook een chill- en partyzone met games, photobooths, podia met dj’s en veel meer. Verder is er een verenigingendorp waar je kan kennismaken met het aanbod van de jeugd- en sportverenigingen uit Hoboken.

De jeugddienst van Merksem gaat samen met allerlei districtspartners naar de pleintjes, speeltuinen en parken: Bouckenborghpark, speeltuin Leiebos, Kroonplein, Lange Bremstraat, Runctvoortpark, Gemeentepark, Distelhoek, Kwadeveldenplein, Kastanjeboomplein, Burgemeester Jozef Nolfplein, Duvelsplein en het plein voor bib Park.

In Wilrijk gaat de Buitenspeeldag door in het Steytelinckpark en kunnen kinderen knikkerzakjes ontwerpen in de creaworkshop of zich uitleven in de springkastelenzone. Voor de avonturiers is er een death ride en survivalparcours voorzien. Neem ook zeker een kijkje in het reuzenballenbad en de speleobox. De lokale brandweer komt ook even piepen met de brandweerwagen.

