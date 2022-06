Spoorloze bendeleider ‘Piwi’ veroordeeld tot 10 jaar cel voor drugsinvoer: “Hij wilde snel rijk worden om dan te verhuizen naar Dubai”

AntwerpenDe leider van een drugsbende Zakaria El K. (26), bijgenaamd ‘Piwi’ , is veroordeeld tot tien jaar cel en een boete van 10.000 euro. Vijf miljoen drugswinst is verbeurdverklaard. Piwi was niet aanwezig bij de uitspraak. Woensdag deed de politie nog een huiszoeking bij hem in een nieuw drugsonderzoek. “Hij was niet thuis en al zijn kleding was verdwenen”, stelde de procureur.

Andere kopstukken van de bende kregen ook zware straffen: acht jaar voor Adil L. en Fathi A., zes jaar voor Filal T., Mohamed S., Ambroziak J. en Mateusz K. en vijftig maanden voor Faisal L. en Steven V.G. De andere verdachten kregen lagere straffen. Eén verdachte, Mohamed El K., werd vrijgesproken. De rechter verklaarde ook het crimineel vermogen van alle verdachten verbeurd. Zo wordt voor bendeleider Zakaria ‘Piwi’ El K. (26) een vermogen van vijf miljoen euro verbeurdverklaard. Bij andere hoofdverdachten lagen de verbeurdverklaringen tussen 350.000 euro en 2,5 miljoen euro.

De rechtbank sprak ook de onmiddellijk aanhouding uit voor bendeleider Zakaria El K. Alles wijst erop dat hij naar veiliger oorden is gevlucht. Zijn advocaat Frank Scheerlinck maakte zich boos dat de procureur hem vroeg waar zijn cliënt momenteel verbleef.

Geïnfiltreerd in havenbedrijf

De 26-jarige Zakaria El K. had een duidelijk toekomstplan, zo hoorden de speurders tijdens hun onderzoek. Zo stuurde hij berichten naar andere bendeleden als ‘Zo snel en zo veel mogelijk cash verdienen en dan verhuizen naar Dubai’. De bende van Piwi gedroeg zich in de Antwerpse haven als een interimkantoor voor uithalers van cocaïne. Piwi zette zelf nooit een voet in de Antwerpse haven. Hij regelde de uithalingen vanuit zijn appartement in Boechout. Zijn loopjongens Adil L., Ali F., Filal T. en Mohamed S. voerden zijn instructies uit op de terminal van Medrepair, een dochterbedrijf van rederij MSC. Piwi was zo diep geïnfiltreerd bij de top van havenbedrijf Medrepair dat hij vijf dagen op voorhand werd ingelicht over het ontslag van een dokwerker die soms meehielp bij uithalingen.

Gigantische opbrengsten

De opbrengsten waren gigantisch. Bij de twaalf uithalingen zou de bende 28,7 miljoen euro hebben verdiend. Die berekening was minimaal. Voor sommige uithalingen hadden de speurders maar bewijzen voor twintig kilogram cocaïne. Maar voor de procureur is het duidelijk dat ‘Piwi’ niet in gang schiet voor twintig kilogram cocaïne. “Hij was het niveau van straatdealer in Antwerpen al lang ontgroeid.”

Bij de tussenkomst van de politie in het voorjaar van 2019 werd bij Medrepair een lading van 1,3 ton cocaïne in beslag genomen. Tien dokwerkers werden toen opgepakt. In de kleedkamers van Medrepair vond de politie dertien blokken cocaïne in een locker.

