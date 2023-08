Spookrijder (50) onder invloed knalt tegen twee wagens, ook drie andere dronken chauffeurs maken brokken

Update A12 richting Nederland vrijge­maakt na ongeval met caravan in Zandvliet

Op de A12 richting Nederland is vanmiddag een ongeval gebeurd ter hoogte van Zandvliet. Een auto met caravan is daar op zijn zij beland, nadat het voertuig was beginnen slingeren. Door het ongeval was de weg een tijdlang volledig versperd. Rond 15.30 uur waren alle rijstroken weer vrijgemaakt.