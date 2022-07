Spitsstrook afgesloten op E313 richting Hasselt ter hoogte van Antwerpen-Oost door ongeval

Antwerpen Koningin Elisabeth­zaal viert 125ste verjaardag met concert­reeks en boek

In Antwerpen blaast de Koningin Elisabethzaal dit jaar 125 kaarsjes uit en dat wordt in september in de kijker gezet met een feestmaand vol concerten. Centraal daarin staat het Antwerp Symphony Orchestra, het huisorkest van de zaal. Eind dit jaar verschijnt ook een boek over de geschiedenis van de Koningin Elisabethzaal en haar band met het Antwerpse muziekleven.

21 juli