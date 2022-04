Speurder die Sky ECC kraakte, aangeklaagd voor vervalsing pv door drugscrimineel ‘El Magico’: “Dat ‘valse’ pv is echter enkel een kladversie van het officiële”

AntwerpenDrugscrimineel Younes El B., bijgenaamd El Magico, en twee medeverdachten dienen een klacht in wegens vervalsing van een proces-verbaal tegen de Antwerpse politieman die de chatdienst Sky ECC kraakte. Volgens de openbare aanklager is de ‘vervalsing’ louter een kladversie van het officiële proces-verbaal.

Younes El B., die in 2019 al eens tot vijf jaar cel werd veroordeeld in het drugsdossier met de Nederlandse tv-ster Frank Masmeijer, moest vrijdagmorgen terechtstaan samen met een tussenpersoon uit Sint-Niklaas en een vrouwelijke havenbediende uit Antwerpen. Tussen de gekraakte Sky ECC-berichten had de politie informatie over de invoer van cocaïne gevonden die door het drietal was uitgewisseld.

Twee versies van pv

Advocaat Kris Luyckx, die tussenpersoon Zouhair L. uit Sint-Niklaas bijstaat, legde bij het begin van het proces twee versies van eenzelfde proces-verbaal voor aan de rechter. Het proces-verbaal was op 13 augustus 2019 opgesteld. Op dat moment was het Franse gerecht net gestart met het aftappen van alle berichten van de communicatiedienst Sky ECC. De servers van Sky ECC stonden immers in Frankrijk. De chatdienst gold in die periode nog als het ‘niet te kraken’ communicatiemiddel van het Antwerpse drugsmilieu.

“De eerste versie van het proces-verbaal is anderhalve bladzijde lang en vraagt het Franse gerecht om het aftappen van de Sky ECC-server te verlengen”, aldus Luyckx. “In de tweede versie van het pv met dezelfde datum en hetzelfde nummer wordt een uitleg gedaan over Sky ECC met bijvoeging van weblinks en screenshots. De inhoud is dus volledig anders. Op basis van welke versie heeft de Franse onderzoeksrechter beslist om het aftappen van de Sky ECC-server verder te zetten?”

Advocaat Luyckx maakte de vergelijking met het fameuze drugsdossier uit 2014. Toen verliet een 46-koppige drugsbende juichend de rechtszaal na een procedurefout bij de verlenging van een telefoontap. “In het dossier Sky ECC zijn maar liefst 170.000 telefoonnummers afgetapt. De impact van een vervalst proces-verbaal heeft dus veel, veel grotere implicaties dan in dat dossier met 46 verdachten van 2014.”

Veel heisa om niks

Volgens het openbaar ministerie was er ‘much ado about nothing.” Het ging inderdaad om twee versies van eenzelfde proces-verbaal. “Zoals iedereen kan zien, is de ene versie ondertekend door de politieman. Dat is de enige correcte, rechtsgeldige versie waarop het Franse gerecht heeft beslist om de tapmaatregel te verlengen. De andere versie van het pv is eigenlijk een concept, een kladversie, die niet is ondertekend.”

De rechtbank besliste om de discussie over het fameuze proces-verbaal op een volgende zitting van 20 mei verder te bespreken. Maar de voorzitter zag er geen reden in om het proces uit te stellen.

Klacht

De advocaten Frank Scheerlinck en Sam Vlaminck van de twee medeverdachten deelden mee dat zij een klacht wegens schriftvervalsing tegen de speurder van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) zullen indienen. Advocaat Kris Luyckx zal zich bij die klacht aansluiten.

