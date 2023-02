Spektakel op ijs of dansen in het station? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

Kopstuk uit Antwerps drugsmili­eu opgepakt tijdens skireis: “Black” moet 8 jaar cel uitzitten

Volgens verschillende bronnen is de Antwerpse drugscrimineel Abdelilah El M., bijgenaamd “Black”, gearresteerd in Istanbul. Hij werd opgepakt tijdens een skireis. De man is in Antwerpen veroordeeld tot 8 jaar celstraf voor de invoer van 10 ladingen cocaïne. Zijn naam duikt ook op in enkele Sky ECC-dossiers.