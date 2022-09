Speedpedelecs beboet omdat ze door Park Spoor Noord reden

Antwerpen Jury samenge­steld voor assisenpro­ces Selahaddin (60) die kleermaker Mehmet doodde met 45 messteken: “Hij kon niet verkroppen dat vrouw van slachtof­fer hem had afgewezen”

Dinsdagnamiddag vond in het Antwerpse justitiepaleis de jurysamenstelling plaats voor het assisenproces tegen de 60-jarige Selahaddin Tankisi. Eind 2019 doodde hij kleermaker Mehmet Özkaraman (54) met 45 messteken in zijn winkel in de Brederodestraat. Volgens Tankisi was de aanleiding van de steekpartij een conflict over geld, maar volgens de familie van het slachtoffer is er ook een amoureus motief.

