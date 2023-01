Spade in de grond voor fietsvriendelijkere ‘stadslus’ en nieuw stuk Zuidpark, maar trouwen en zwemmen stuk duurder: dit verandert er in Antwerpen in 2023

ANTWERPEN Twee weken kinder- en jeugdfilms op 35ste JEF festival

Het jeugdfilmfestival JEF presenteert alweer de 35ste editie met op 11 februari in Kinepolis de Belgische première van de Noors-Belgische film ‘Titina’, oftewel een indrukwekkend epos over de schattigste ontdekkingsreiziger ooit. Het grootste jeugdfilmfestival van Vlaanderen slaat voor het eerst de handen in elkaar met Point Of U-festival in De Studio voor de programmatie van het jongerenluik.

10 januari