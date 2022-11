Soroptimist en NSZ voeren campagne rond geweldpreventie in Antwerpse Stadsfeestzaal

AntwerpenOp de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen roept ngo Soroptimist International op om meer aandacht te besteden aan preventie van geweld. Dat gebeurde vrijdag met een actie in de Stadsfeestzaal aan de Meir in Antwerpen, in samenwerking met het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).

Soroptimist voert campagne met de slogan ‘Read the signs’, die mensen bewust wil maken van de tekenen van gewelddadig en toxisch gedrag in hun omgeving. “In België bestaan al heel wat initiatieven om geweld of misbruik te melden en om slachtoffers op te vangen”, klinkt het. “Een snelle detectie van huiselijk geweld kan veel leed voorkomen. De ontbrekende factor is echter het herkennen van de signalen. Nog beter dan geweld of misbruik te melden, is het voorkomen.”

Soroptimist maakte een lijst van acht mogelijke tekenen dat er sprake is dat iemand in je omgeving een toxische relatie heeft of bijvoorbeeld slachtoffer is van pesterijen. De acht zijn: de heftigheid van de relatie, jaloezie, het controleren en isoleren van de partner, kritiek op diens uiterlijk en gedrag, het saboteren en de schuld geven van wat er al dan niet fout gaat, en ongecontroleerde woedeaanvallen.

Affiches op bussen

Vrijdag vond een actie plaats in de Shopping Stadsfeestzaal aan de Meir in Antwerpen, maar de campagne wordt ook gehouden met affiches op bussen van De Lijn en TEC. Daarnaast wordt aan scholen gevraagd om mee te doen door leerlingen te sensibiliseren, specifiek voor het probleem van familiaal geweld.

NSZ steunt de actie met oranje schoenen in winkeletalages, in het kader van de wereldwijde “Orange the world”-campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De kleur symboliseert een betere toekomst en een eerlijkere wereld zonder geweld. “De oranje schoenen springen in het oog en wijzen ook de weg naar nuttige informatie om de wereld een beetje beter te maken”, stelt Saskia De Leeuw van NSZ.

