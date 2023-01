“Sommige buren zeggen al dat we in de ‘Bomstraat’ wonen”: achtste explosie in zelfde straat in Berchem geeft buren kopzorgen

Deurne 94-jarige vrouw in levensge­vaar na aanrijding op zebrapad

Op het zebrapad aan de Frank Craeybeckxlaan in Deurne is afgelopen vrijdagmiddag een voetganger aangereden. De bestuurder van de aanrijdende wagen stape evenwel meteen uit om de eerste zorgen toe te dienen. Het slachtoffer, een vrouw van 94, werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

31 december