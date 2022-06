Sociaal theater Tutti Fratelli eert Reinhilde Decleir met nieuwe voorstelling ‘De Störm’: “Haar verlies was als een donderslag bij heldere hemel”

Antwerpen Cirque du Soleil keert in februari al terug naar Antwerpen met show op ijs

Momenteel loopt de show Corteo van Cirque du Soleil in de Lotto Arena, maar in februari is de Canadese organisatie al terug in België. Van 17 tot 19 februari 2023 stopt de Europese tournee van Crystal, het eerste acrobatische spektakel op ijs van Cirque du Soleil, in het Sportpaleis.

