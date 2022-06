Sociaal theater Tutti Fratelli eert Reinhilde Decleir met nieuwe voorstelling ‘De Störm’: “Haar verlies sloeg in als een donderslag”

Antwerpen Jongeren strijden om de titel van beste junior barista van het land

Vanmorgen vond de finale plaats van de twaalfde editie van de Rombouts-wedstrijd ‘Belgian Junior Coffee Ambassador 2022' in The Butcher’s Son in Antwerpen. Vier jonge finalisten streden om de titel van beste junior barista van het land. De eer valt te beurt aan Noémie Bastien (19) uit Jurbeke, leerlinge in IPES Aat. Zij mag zich een jaar lang Belgian Junior Coffee Ambassador noemen.

