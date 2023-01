Sluiswachter Kris Goossens spoorloos na nieuwjaarsreceptie in Moose Bar: Port of Antwerp-Bruges doet oproep

Antwerpen Na Singapore opent Sergio Herman restaurant in Tokio, ook nieuwe testkeuken op 't Zuid wordt ingericht

Na Singapore kan je binnenkort ook in Japan genieten van de kookkunsten van Sergio Herman. De chef-ondernemer opent eind dit jaar een nieuwe zaak in Tokio, als resultaat van de samenwerking met Hyatt Hotels. Ook in Antwerpen blijft hij voortwerken aan de uitbouw van de Sergio Herman Group. Zo is hij momenteel bezig met de opstart van een testkeuken op 't Zuid in Antwerpen. Dat schrijven de kranten van het Mediahuis donderdag.

27 januari