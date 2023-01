Sluiswachter Kris Goossens spoorloos na nieuwjaarsreceptie in Lotto Arena: Port of Antwerp-Bruges doet oproep

“Onze Port of Antwerp-Bruges collega Kris Goossens kwam vannacht niet thuis,” zo staat te lezen op de Facebookpagina van Port of Antwerp-Bruges. Hij had de nieuwjaarsreceptie van zijn bedrijf in de Lotto Arena bijgewoond en was daarna nog naar de Moose bar gegaan. “Hij vertrok uit de Moose bar Antwerpen richting Schoten om 4.15 uur. De politie kon zijn stappen traceren tot aan IKON Antwerp (vroeger Noxx), maar vanaf daar is er van Kris geen spoor meer. Ze beschouwen zijn verdwijning als onrustwekkend en ook zijn familie maakt zich ernstig zorgen.”