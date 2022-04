Sluikstorters gevat in omgeving Sint-Bernardsesteenweg: 41 hoeveelheden sluikstort opgeruimd

Antwerpen Waag je zondag aan een ‘break battle’ op internatio­naal hip hop-evenement in Arenberg van Soe Nsuki

Op zondag 1 mei is het hip hop o’ clock in de Arenberg in hartje Antwerpen. Onder de naam Break Buddies organiseren Soe Nsuki en haar breakbuddy Belgisch bgirl kampioene Camine Van Hoof een hele dag voor hiphopliefhebbers en nieuwsgierigen. Break Buddies is een hip hop evenement met een twee op twee break battle en hip hop quiz. Winnaars van de break battle gaan naar huis met een cheque van duizend euro.

26 april