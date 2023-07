Sluikstorter start zinloze discussie met politie, maar krijgt toch boete

“Eens een pelgrim, altijd een pelgrim”: Pradeep (55) gaat adoptieva­der Hugo (87) achterna met 800 kilometer lange tocht naar Santiago De Compostela

Zijn adoptievader Hugo (87) wandelde ooit op z’n 80ste nog, in het gezelschap van zijn ezel Myriam, naar Santiago De Compostela. En nu treedt Hobokenaar Pradeep Van Pelt (55) letterlijk in zijn voetsporen. Een gesprek voor vertrek over een loodzware tocht voor het goede doel, doorspekt met nieuwe vriendschappen en een portie eenzaamheid. “De consumptiemaatschappij achter je laten, is niet zo gemakkelijk als je denkt.”