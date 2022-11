Slongs steekt stakers hart onder de riem: Antwerpse zangeres schuimt piketten af

Dat Parassiadis de piketten afschuimt, mag geen toeval heten. De Antwerpse zangeres - bekend van onder meer ‘Lacht Nor Mij’ - staat bekend als sociaal zeer geëngageerd en drukte in het verleden al meermaals haar sympathie voor syndicalisten uit.

Onlangs nog richtte Parassiadis, samen met een vijftal kompanen, het collectief Trop Is Te Veel op. Het collectief wil zo veel mogelijk mensen mobiliseren om op 4 december hun ongenoegen uit te schreeuwen over de manier waarop de overheid de energiecrisis aanpakt.

“De middenklasse kwijnt weg, de voedselbanken kunnen het niet meer aan, theaters moeten tijdelijk de deuren sluiten en toch blijven de grote energiebedrijven miljarden winsten boeken. Dit mogen we niet laten gebeuren, het is tijd om onze woede om te zetten in actie”, aldus Parassiadis, onlangs in een interview in Gazet van Antwerpen.