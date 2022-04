Sloeg bende die Bart Versluys beroofde ook toe bij zakenman Miguel Dheedene? Bewakingsbeelden tonen hoe daders hem achtervolgen voor ze zijn horloge van 180.000 euro stelen

Antwerpen Nieuwe ouderad­vies­raad ‘Sterkou­ders’ in Sint-Augustinus moet ouders met kinderen op dienst neonatolo­gie ondersteu­nen

In GZA-ziekenhuis Sint-Augustinus is op de dienst neonatologie ‘Sterkouders’ opgericht, een ouderadviesraad bestaande uit ouders die ooit zelf met hun kindje(s) op de dienst neonatologie verbleven. Met ‘Sterkouders’ willen ze andere ouders ondersteunen tijdens deze moeilijke periode. Sint-Augustinus is het eerste Vlaamse ziekenhuis dat een dergelijk initiatief opstart.

1 april