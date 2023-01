Slechts 6 procent van gecontroleerde auto’s rijdt te hard tijdens flitscontrole

Hoboken 68-jarige oma zwaarge­wond nadat brand uitbreekt in bedreigde woningen naast Umicore

In een woning in de Edisonwijk, vlakbij de fabrieken van Umicore in Hoboken, is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken in een achterbouw. Toen de brandweer rond 3 uur aankwam, sloegen de vlammen door het dak.

11:33