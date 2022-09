Slachtoffers mensenhandel Borealis houden protest op Groenplaats: “Mijn vrouw en kinderen hebben mijn loon nodig”

In juli werden op een grote bouwwerf van het chemiebedrijf Borealis slachtoffers van mensenhandel ontdekt. De mannen werkten er illegaal aan een hongerloon en leefden in slechte omstandigheden. Irem, de onderaannemer van Borealis, regelde de documenten en uitbetalingen. Intussen werden al 174 mogelijke slachtoffers van mensenhandel geïdentificeerd, van wie er 138 het statuut van erkend slachtoffer kregen. Het gaat om 38 Filipijnen, 30 Bengalen en 70 Turken. Vzw Payoke staat in voor de begeleiding van 55 van deze slachtoffers. De mannen ontvingen een oranje kaart waarmee ze mogen werken en recht hebben op een uitkering van het OCMW en opvang.

Oplossing

Niet alle slachtoffers van Borealis werden geholpen. Nog 76 Turken en 17 Bengalen wachten op een oplossing. “Ze willen dat de overheid de procedure voor mensenhandel ook voor hen opstart. Dat is nog niet gebeurd omdat Payoke onderbemand is en over te weinig middelen beschikt om ook deze groep in begeleiding te nemen. We hebben al voorgesteld om zelf mensen te zoeken voor de administratie, maar er komt geen reactie. Het is nochtans de plicht van de Belgische staat om deze slachtoffers te erkennen en helpen. Niet alleen de mannen maar ook hun families zijn slachtoffer. Ze hebben het geld nodig. Sommige kinderen kunnen zelfs niet meer naar school gaan”, zegt advocaat Mieke Van Laer.

Arman Joy (37) is een van de Bengaalse slachtoffers. Hij vertrok in december vorig jaar vanuit Bangladesh om te komen werken in België. “We vlogen eerst naar Hongarije waar we zonder werk en zonder geld 2,5 maanden in een klein appartementje leefden. Nadien vlogen we naar Portugal, waar we met 22 mannen in een appartement met slechts één toilet woonden. We sliepen op matjes op de grond in één kamer. Het was er koud en vochtig. In maart konden we eindelijk beginnen werken bij Borealis. Ze hadden ons 2500 euro netto beloofd, maar we kregen slechts 1250 na twee maanden. Daarvoor moesten we veel overuren doen, ik werkte er soms tot 190 per maand. Er werd ons ook gevraagd om te liegen tegen de arbeidsinspectie”, vertelt hij.

Appartement

De arbeidsinspectie kwam toch de illegale tewerkstelling bij Borealis op het spoor. “De politie kwam kijken in ons appartement. Later zeiden ze dat ze onderzoek voerden naar mensenhandel. We moesten onze woning in Deurne verlaten omdat het niet brandveilig was. Gelukkig zorgt Stad Antwerpen ervoor dat we terecht kunnen in een hotel. Nu wachten we tot we papieren krijgen om te mogen werken. Ik heb mijn vrouw en twee kinderen beloofd om geld op te sturen, maar na een half jaar hebben ze niks ontvangen. Ik heb 7.000 euro moeten betalen om tot hier te geraken en ben daarvoor leningen aangegaan. Sommigen hebben daarvoor zelfs hun huis verkocht.”

De groep Turkse mannen woont momenteel nog wel in een appartement van Irem. “Ze moeten uit die woning, maar hebben geen recht op opvang omdat de procedure mensenhandel niet opgestart wordt. Het zou dus kunnen dat ze binnenkort op straat belanden”, legt Van Laer uit. Medet Gök (27) is een van hen. “Ik ben een lasser en monteur met ervaring. Ik ben naar België gekomen omdat er hier een tekort is”, vertelt hij. “Ik kreeg al verschillende werkaanbiedingen, maar heb eerst papieren nodig om te mogen werken. Hopelijk komt er een oplossing voordat we uit het appartement worden gezet.”

LEES OOK:

Volledig scherm Deze groep ex-werknemers van Borealis werd nog niet officieel erkend als slachtoffer van mensenhandel. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Arman Joy wil erkend worden als slachtoffer van mensenhandel zodat hij zijn familie geld kan opsturen. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Medet Gök wil snel de juiste papieren krijgen om aan het werk te kunnen als lasser. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Het appartement in Portugal waar Arman met 22 mannen op de vloer moest slapen. © rv

Volledig scherm De slachtoffers van mensenhandel protesteren om officieel erkend te worden. © Klaas De Scheirder

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.