‘Slachtoffer’ van vuurwerkbom zit zélf in cel als verdachte in drugsdossier

Brasschaat/AntwerpenDe aanslag met een vuurwerkbom op de Bredabaan in Brasschaat was waarschijnlijk gericht tegen transportfirma Lukritrans die daar is gevestigd. Dat bedrijf en zijn zaakvoerder worden in verband gebracht met drugscriminaliteit. Twee verdachten van de aanslag zijn maandagmiddag aangehouden door de onderzoeksrechter.

Alles wijst erop dat de aanslagplegers zaterdagnacht hun vuurwerkbom gooiden naar het kantoor van transportbedrijf Lukritrans. Zaakvoerder Luk S. was vorige week al gearresteerd in het kader van een drugsonderzoek. Hij zit voorlopig in de gevangenis.

Kort na de aanslag kon de politie twee verdachten arresteren. Het gaat om de 19-jarige Milan K. uit Maasmechelen en zijn 18-jarige vriendin. De twee zijn volgens het Antwerpse parket maandag door de onderzoeksrechter aangehouden. “Of deze feiten aan eerdere aanslagen gelinkt zijn, is onderdeel van het onderzoek", zegt woordvoerster Kato Belmans.

Andere aanslagen

Vorige week werd een aanslag gepleegd op een appartementsgebouw in de Praaglaan in Hoboken. Een Turkse vrouw die daar woont en haar vriend waren het doelwit. Zij waren vorige zomer al eens gearresteerd in drugsonderzoek naar de invoer van 350 kilo cocaïne.

De zaakvoerder van danscafé Jack’s uit Schoten, waarvan de gevel vorige zomer werd beschoten, liet zondag wel weten dat zijn zaak niets te maken heeft met de nieuwe aanslag in Brasschaat. De vennootschap achter danscafé Jack’s is wel gevestigd in dit bedrijfsgebouw op de Bredabaan.

“Jack’s heeft hiermee niets te maken. In het bedrijfspand zitten nog andere (transport)firma’s. Wij kunnen deze negatieve reclame wel missen”, zo liet de zaakvoerder van Jack’s weten.

