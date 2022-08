Slachtoffer van handtasdiefstal kan verdachte vatten

ANTWERPEN Populair jazzcafé Bar d’Henri op zoek naar overnemer: “Ik wil me terug met creatieve zaken bezighou­den”

Nog geen drie maanden nadat hij Café Rosa startte op de Troonplaats, neemt horeca-uitbater Seger De Maesschalck (32) afscheid van zijn andere kindje Bar d’Henri. Hij is op zoek naar een overnemer van het populaire café iets verderop in de Montignystraat. “Met het verkopen van d’Henri en het achterlaten van Rosa in de goede handen van mijn team, heb ik terug meer tijd om me met creatieve dingen bezig te houden.”

27 augustus