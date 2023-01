Slachtoffer kan via bankapp gauwdief opsporen die rustig op restaurant zit

Het slachtoffer was vrijdag aan het winkelen in het stadscentrum toen hij rond 17 uur plots vaststelde dat zijn portefeuille verdwenen was. Op zijn bankapp kon hij zien dat iemand zijn kredietkaart had gebruikt in een restaurant. Het slachtoffer ging op het restaurant aan de Melkmarkt af en kon er de verdachte aantreffen. Een andere man, die al in het gezelschap van de verdachte was, ging er eerder al vandoor met de kaart. De vermoedelijke dief toonde ook een vuilnisbak waarin hij de portefeuille had geworpen. De geldbuidel kon gerecupereerd worden. De bankkaarten waren al geblokkeerd. De verdachte verleende zijn medewerking met de politie.