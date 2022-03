Sint-Lucas organiseert tekenmarathon in kerk

Antwerpen Eerste 300 bedden geleverd in ZNA Cadix

De eerste bedden zijn vandaag geleverd in ZNA Cadix, het nieuwe ziekenhuis van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen. Dat is het startschot voor de inrichting van het gebouw, waarvan ZNA sinds midden vorige week de eigenaar is. In totaal komen er 314 ziekenhuisbedden en nog eens 73 bedden voor de psychiatrische afdeling. In maart 2023 neemt ZNA Cadix de fakkel over van ZNA Stuivenberg, dat verhuist naar de nieuwe site aan Park Spoor Noord.

15 maart