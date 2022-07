Sinksenfoor trok dit jaar één miljoen (!) bezoekers aan: “Absolute recordeditie”

Antwerpen “Pieter had geen mes, waarom schoten agenten hem dan dood?” Ouders wachten al drie jaar op eerlijk antwoord

Waarom vuurden agenten acht kogels af, maar konden zij zich achteraf maar vier schoten herinneren? Het is één van de mysteries in het gerechtelijke onderzoek naar de dood van Pieter Aerts. De 35-jarige jongeman met psychische problemen werd precies drie jaar geleden doodgeschoten toen hij zich had verschanst in zijn studio in de Plantin Moretuslei. De politie drong de woning binnen en opende het vuur op Pieter. De ouders, familie en een vijftigtal vrienden brachten een eerbetoon aan Pieter op de trappen van het justitiepaleis, waar zij ooit een eerlijk antwoord hopen te krijgen.

