Sihame El Kaouakibi’s marketingbureau WannaCatch failliet verklaard

5,2 miljoen euro subsidies én monsterkor­ting op huur clubhuis Let’s Go Urban: waarom stad Antwerpen zo verveeld zit met de zaak-El Kaouakibi

Het Antwerpse stadsbestuur is de voorbije jaren bijzonder gul geweest voor Let’s Go Urban (LGU), het jongerenproject van Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi. Sinds 2014 streek LGU meer dan 5 miljoen euro aan toelages op. En opvallend ook: LGU kreeg van de stad, naast subsidies, ook een fikse korting – 300 euro (!) in plaats van 95.000 per jaar – op het gebruik van het Urban Center, het clubhuis van LGU in een voormalige feestzaal aan de Sint-Bernardsesteenweg op het Kiel. Hoewel de stad nog volop onderzoekt of er effectief subsidiefraude werd gepleegd, eiste het vrijdag de inbeslagname van het vermogen van El Kaouakibi. Een overzicht van de riante subsidies van de stad Antwerpen voor El Kaouakibi.

3 april