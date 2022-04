Showcasefestival Overlast stoomt jong talent klaar voor nieuwe liveshows

Vijfde keer Overlast in De Studio: “Een nieuwe generatie artiesten die alles op zijn kop zet”

Ze is er nog maar een dikke twee jaar mee bezig maar de 21-jarige Mathilde Luijten pakt al uit met de vijfde editie van Overlast. Met het showcase-festival in De Studio zet ze vers talent van eigen bodem en nieuwe revelaties in de schijnwerpers. “Headliners zijn er niet op Overlast, elke artiest is evenwaardig.”

16 oktober