SheHub is nieuwe conceptstore voor onderneemsters met diverse roots

BerchemVanaf 1 oktober kan je in de Statiestraat in Berchem snuisteren tussen de juwelen, kaarsen en planten in de gloednieuwe conceptstore #SheHUB. In de winkel verkopen verschillende onderneemsters van diverse origine hun eigen producten, door een klein stuk van de conceptstore te huren op een flexibele manier. De stad Antwerpen en #SheDIDIT willen zo niet-werkenden stimuleren en ondersteunen in het ondernemen.

Een oude meubelwinkel op de hoek van de Statiestraat in Berchem werd omgetoverd tot een kleurrijke winkel waar onderneemsters van diverse origine hun concept kunnen uittesten op een echt publiek. Voor 100 of 150 euro per maand huren de onderneemsters voor maximaal drie maanden een stukje van de #SheHUB, om de drempel naar het ondernemerschap te verlagen.

Rolmodellen

De #SheHUB is een project van #SheDIDIT, een organisatie die vrouwen met diverse roots wil ondersteunen in het ondernemen. “We zijn vier jaar geleden met #SheDIDIT gestart, want we vinden dat er te weinig rolmodellen zijn met een migratieachtergrond”, aldus Lien Warmenbol van #SheDIDIT. “We merkten dat er een afstand is tussen het potentieel en de ambitie van vrouwen met een migratieachtergrond en het aanbod dat bestaat voor ondernemers. Wij willen een doorgeefluik zijn tussen die twee werelden. Zo organiseren we ook summerschools, netwerkmomenten en coachings. Deze conceptstore is uniek in zijn soort, en is gericht op onderneemsters die dat duwtje in de rug nodig hebben. Er is veel interesse, de ambitie is om er 25 onderneemsters tot in juni 2023 een plek te geven.”

Er is telkens plaats voor tien ondernemers in #SheHUB: momenteel zijn dat onder andere Zahra & Company met mocktails, Valentine Van Dooren met speelgoed, Mariama Balde met lipglosses, Loraine Pino Mas met haaraccessoires en Chaimae Taoul met juwelen. “Een eigen winkelpand is een enorm grote stap: niet enkel financieel, maar ook qua engagement op lange termijn. Dat is niet meer vanzelfsprekend in tijden van corona, online shoppen en andere onzekerheden”, vertelt onderneemster Safia Zine.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De #SheHUB in Berchem. © Klaas De Scheirder

Drempels verlagen

Het project wordt gefinancierd door stad Antwerpen. “Werken is meer dan werknemer zijn. We zien heel veel mensen met ondernemersmentaliteit die niet weten hoe ze de stap moeten zetten naar ondernemerschap of de sprong niet durven wagen”, aldus schepen voor Werk en Economie Erica Caluwaerts (Open VLD). “Voor vrouwen brengt dit vaak extra hindernissen met zich mee, waardoor zij nog steeds sterk ondervertegenwoordigd zijn in het ondernemerslandschap. Organisaties zoals #SheDIDIT zijn dan ook van enorm grote waarde om deze vrouwen te begeleiden en drempels te helpen overwinnen. In het post-covidtijdperk dat een ongekende arbeidsmarktkrapte kent, is ondernemen een grote uitdaging maar tegelijk ook een absolute troef.”

#SheHUB is geopend vanaf 1 oktober van woensdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur in de Statiestraat 136 in Berchem.

