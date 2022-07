Seefbrouwerij stelt Radio Minerva Tripel voor: “Minerva moet bláájve”

Antwerpen Nachtwin­kel en danscafé betrapt op verkoop van alcohol aan minderjari­gen

Het wijkteam van de Politie Antwerpen in de binnenstad, controleerde vrijdagnacht in enkele nachtwinkels en horecazaken de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Een nachtwinkel en een danscafé kregen daarvoor een pv. Het is nu aan het stadsbestuur om te bekijk of er nog bestuurlijke sancties moeten opgelegd worden.

