Schuttershofstraat wordt autovrij winkelerf: “Opnieuw een winkelstraat met uitstraling”

Wilrijk Vrachtwa­gens branden uit nadat personenwa­gen erop inrijdt

Op de P + R-parking aan de Spoorweglaan in Wilrijk is vrijdagochtend een personenwagen tegen een geparkeerde vrachtwagen gereden. Vermoedelijk gebeurde dat tegen hoge snelheid, waarna er een stevige brand ontstond. De bestuurder van de auto is naar het ziekenhuis overgebracht. Op de R11 was er kortstondig ernstige verkeershinder, maar ondertussen zijn de banen weer vrij.

12:03