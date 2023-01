Schrijfster Fleur Pierets geeft gratis lezing in Borgerhoutse Theatergarage

Fleur Pierets is schrijfster, kunstenares en activiste. Van haar boek Julian (2019) zijn meer dan 10.000 exemplaren verkocht en wordt momenteel verfilmd. Ook schreef ze de kinderboeken Love around the World en Love is Love (2020) in opdracht van het MoMa. Fleur geeft wereldwijd lezingen, maar komt naar de Theatergarage om te praten over haar nieuw boek Heerlijk monster.