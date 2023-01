Schouwburg Noord organiseert filmfestival voor kinderen

Borgerhout De Roma viert 20-jarig vernieuwd bestaan met receptie en vrijwilli­gers­feest

De Roma in Borgerhout blaast dit jaar 20 kaarsjes uit na de wedergeboorte die het destijds vervallen pand onderging. De iconische zaal wil dat jubileum volgende week vieren met in eerste instantie een nieuwjaarsreceptie voor de buurt en een vrijwilligersfeest. In mei volgt nog een tweede luik met evenementen voor het grote publiek.

19 januari