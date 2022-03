Schoten gelost in Carnotstraat: slachtoffer in levensgevaar

ANTWERPEN Nieuwe expo in Red Star Line laat zeventig jaar aan vluchtelin­gen naar ons land aan het woord: “Akelig actueel”

Het is intussen al zeventig jaar dat het vluchtelingenverdrag in Genève werd ondertekend. De nieuwe expo ‘Vluchtverrhalen, 1951-2021' in de loods van museum Red Star Line laat mensen aan het woord die in al die jaren richting ons land zijn gevlucht. “Bijzonder actueel in het licht van de tragedie in Oekraïne vandaag.”

29 maart