Schoolgebouw Creatopia is ‘verborgen’ parel jaren ‘30: totaalrenovatie moet klaar zijn in 2024

Schepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit) metselde donderdag de eerste steen van de totaalrenovatie. Officieel dan, want de werkzaamheden zijn al even bezig. Leerlingen lopen er in de school zelfs al zes jaar niet meer rond. Een nieuwbouw of renoveren: het kostte volgens de architecten Anne Gorlé en Bart Van Moorhem (Patine Architecten) tijd om definitieve keuzes te maken. “Al zou Monumentenzorg een sloop nooit hebben toegestaan. Voor alle duidelijkheid: dit gebouw is bouwkundig erfgoed, géén beschermd monument.”