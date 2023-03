Schildersploeg “gehinderd en beledigd” in Voetgangerstunnel: werken tot einde van de maand opgeschort

Vorig jaar waren de schilderploegen al in de weer in de tunnelkoker en op linkeroever. Sinds begin februari was het de beurt aan de technische lokalen, de luifel van de roltrappen en de galerijen op rechteroever.

Maar de werken, die in een eindfase zaten, zijn begin deze maand plots opgeschort omwille van veiligheidsredenen. “De schilders werden jammer genoeg gehinderd door enkele tunnelgebruikers”, zegt Stefanie Nagels van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Er was een versmalde doorgang beschikbaar voor de gebruikers, maar de breedte van het gangpad werd niet door iedereen gerespecteerd, en de schilders - die soms op zes meter hoogte werken - werden beledigd. We betreuren dit ten zeerste en roept op om respectvol om te gaan met de arbeiders, zodat ze hun job in alle veiligheid kunnen uitvoeren.”

De schilderwerken worden eind deze maand hervat. In een lege tunnel, welteverstaan. Want van maandag 27 tot donderdag 30 maart is de Voetgangerstunnel volledig afgesloten in het kader van grondige opknapwerken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.