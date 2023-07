SCHELDE TOLVRIJ. Heropleving van de Kaaien: “Het Steen het oudste gebouw van Antwerpen? Dat zou je verbazen”

Op zoek naar een nieuwe fiets? Ontdek hier 7 lokale fietsenwin­kels in de provincie Antwerpen

Het is volop zomer en zalig fietsweer. Vele gelegenheidsfietsers halen hun stalen ros tijdens de zomermaanden van onder het stof en merken dan pas dat hun tweewieler best wel een onderhoud kan gebruiken. Heeft jouw fiets ook nood aan een herstelbeurt of koop je liever gewoon een nieuwe fiets? Onze redactie wijst jou de weg naar zeven lokale fietsenwinkels in de provincie Antwerpen. Van Fietsen De Versnelling in Itegem tot BikeAholic in Stabroek: op deze plekken stap jij buiten met een (zo goed als) nieuwe fiets.