Sascha Luyckx enige kandidaat voor voorzitterschap Antwerpse socialisten

Antwerpen 600 studenten komen samen in Handels­beurs voor ‘hackathon’

In de Handelsbeurs komen vandaag en morgen meer dan 600 studenten uit 19 scholen samen voor de jaarlijkse hackathon Hack The Future. Daarmee is er na twee virtuele edities opnieuw een ‘fysieke’ editie van Hack the Future, waar laatstejaarsstudenten proeven van het reilen en zeilen op een werkvloer. Dit jaar organiseert IT- en marketingbedrijf de Cronos Groep voor het eerst een wedstrijd voor student-ondernemers.

17:09