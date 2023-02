'Sanitaire stop' aan gevangenismuur kost drugsgooier 1 jaar cel

De politie Noorderkempen kreeg op 16 november 2021 de melding dat er die dag om 19 uur een pakketje over de gevangenismuur in Wortel (Hoogstraten) zou worden gegooid. Het was één van de gedetineerden die met die informatie over de brug kwam. De politie heeft er postgevat en zag Kamal E.H. weglopen vanaf de gevangenismuur. Op camerabeelden was achteraf te zien hoe iemand een pakketje over de gevangenismuur had gegooid. In de gevangenis zelf werd een pakket met 44 gram cannabis aangetroffen.