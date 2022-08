Sandrine en andere acteurs Fakkeltheater delen cadeautjes uit tijdens Antwerp Pride Parade

Het Fakkeltheater, het EWT-Theater in Deurne, Au Fond Producties en Judas TheaterProducties zullen ook een feestwagen hebben tijdens de stoet zaterdag. “Op die manier willen we onze hun steun betuigen aan de organisatie van de Antwerp Pride”, klinkt het in koor. “Het publiek zal verschillende bekende namen spotten op de wagen. Zo zullen onder andere Sandrine, Daisy Thys, Kobe Van Herwegen, Juan Gerlo, Daphne Paelinck, Door Van Boeckel, Maike Boerdam, Kristof Goffin, Mathias Danneels, Maarten Bosmans en Pieter Van Keymeulen te zien zijn. Ze zullen cadeautjes uitdelen zoals totebags van ‘Legally Blonde' met daarin tal van verrassingen.”

“Het is al de vierde keer dat we samen met EWT deelnemen aan de Pride Parade”, zegt Sam Verhoeven voor het Fakkeltheater. “Voor Judas TheaterProducties is het al de derde keer en voor Au Fond Producties de eerste keer. Antwerp Pride is een feest om fier op te zijn en wint elk jaar aan belang. De Pride is een feest, maar is tevens ook een reminder dat gelijke rechten voor ieder individu tot op de dag van vandaag nog steeds niet vanzelfsprekend zijn. En die boodschap willen wij vanuit de theatersector ondersteunen.”