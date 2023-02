Sander Delen relativeert mindere periode van Lille United: “Het is vooral belangrijk dat we rustig blijven”

Voetbal tweede nationale BNa drie nederlagen op rij wacht Lille United zondag een verplaatsing naar Bornem. Daar werken de beloften van KV Mechelen hun thuiswedstrijden in tweede nationale B af. De Mechelaars lieten in de heenwedstrijd, vooral tijdens de eerste helft, een bijzonder sterke indruk na. Lille van zijn kant zit een beetje in een doolhof, op zoek naar de juiste uitweg.

Tijd om de zaken rustig te bekijken of te benaderen is er in tweede nationale B niet bij. Het niveau ligt er bijzonder hoog. In de heenronde ontwikkelde de Kempische fusieclub zich als de revelatie. De voorbije weken kreeg Lille af te rekenen met een terugval.

“De zaken zijn wat ze zijn”, zegt Sander Delen. “We moeten ons niet verstoppen achter het gegeven dat de laatste periode moeilijker was. Het geluk dat in de heenronde op bepaalde momenten aan onze kant stond, laat ons nu een beetje in de steek. Zoals vorige zaterdag toen Bocholt net voor de rust via een afgeweken bal, op voorsprong klom. Op dat moment stap je met een heel ander gegeven naar de kleedkamers. Al mogen we de verdienste van Bocholt niet minimaliseren. Het beschikt over een sterk geheel. Na negentig minuten konden we wel aanspraak maken op een punt.”

Rustig blijven

De meeste spelers van Lille hebben voldoende ervaring om met deze situatie om te gaan. “We zijn en blijven de groep die kan terugblikken op een sterke eerste seizoenshelft”, stelt de flankspeler. “De realiteit is dat het grootste deel van deze groep twee seizoenen geleden nog aan de slag was in eerste provinciale. Ook voor de club, die eveneens een fantastische weg heeft afgelegd, gaat het heel snel. De verhuis van Gierle naar Poederlee vraagt wat aanpassing. Het is vooral belangrijk om rustig te blijven. We weten dat we zondag tegenover een jonge en kwaliteitsvolle profploeg staan. Aan ons om daar het nodige gewicht tegenover te stellen.”

Acht jaar

Sander Delen is in Lille aan zijn achtste seizoen bezig. Ook volgend seizoen blijft hij de trip maken van zijn woonplaats Berchem naar Lille. “Ik voetbal al acht jaar met heel veel goesting in een club waar het familiale aspect hoog in het vaandel wordt gedragen. Ik heb geen enkele reden om andere oorden op te zoeken.”

